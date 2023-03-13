В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене
10:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального УФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», — пояснили в пресс-службе.
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