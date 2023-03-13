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В Японии на 89-м году жизни умер нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ

09:35 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер в Японии в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-эйч-кей.

Писатель удостоился награды в 1994 году «за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». Он стал вторым японским литератором — нобелевским лауреатом.

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