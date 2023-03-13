0
0
150
НОВОСТИ

В Госдуме попросили Кравцова объяснить введение обязательных требований к форме в школе

12:05 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») в понедельник направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой дать разъяснения по инициативе ведомства об обязанности школ закреплять требования к школьной форме и рассказать о возможном механизме выбора ее дизайна. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Он пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне региона, а образовательные учреждения уже будут это фиксировать. В свою очередь Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например к цвету волос.

Горячева считает, что предложение министерства потребует внесения изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» и может негативно сказаться на бюджете тех семей, чьи дети учатся в школах, в которых отсутствуют требования к одежде обучающихся. Депутат приводит данные, согласно которым в среднем на полный комплект всего необходимого для ученика родители тратят почти 14 тыс. рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 13.03.2023
Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 5,4 млн человек
0
22
13:05 13.03.2023
Губернатор острова Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии
0
76
13:00 13.03.2023
Газовый хаб начнет функционировать в Турции в течение года — источник в Минэнерго
0
70
12:32 13.03.2023
США много лет контролировали Меркель, а сейчас продолжают унижать Германию — Патрушев
0
115
12:20 13.03.2023
В России выявили 10 268 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
129
12:00 13.03.2023
Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе — Reuters
0
159
11:51 13.03.2023
Мэр Собянин: Единый центр поддержки участников СВО и их семей с момента открытия обработал 3500 обращений
0
173
11:32 13.03.2023
Патрушев подверг сомнению версию о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами
0
230
11:20 13.03.2023
Трамп предсказал США новую Великую депрессию
0
259
11:17 13.03.2023
Объем монолита станции "Кленовый бульвар" БКЛ равен конструктиву трех станций метро – заммэра Бочкарев
0
222

Возврат к списку