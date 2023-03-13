В Госдуме попросили Кравцова объяснить введение обязательных требований к форме в школе
12:05 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») в понедельник направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой дать разъяснения по инициативе ведомства об обязанности школ закреплять требования к школьной форме и рассказать о возможном механизме выбора ее дизайна. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
Ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Он пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне региона, а образовательные учреждения уже будут это фиксировать. В свою очередь Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например к цвету волос.
Горячева считает, что предложение министерства потребует внесения изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» и может негативно сказаться на бюджете тех семей, чьи дети учатся в школах, в которых отсутствуют требования к одежде обучающихся. Депутат приводит данные, согласно которым в среднем на полный комплект всего необходимого для ученика родители тратят почти 14 тыс. рублей.
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