В Госдуме попросили Кравцова объяснить введение обязательных требований к форме в школе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») в понедельник направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой дать разъяснения по инициативе ведомства об обязанности школ закреплять требования к школьной форме и рассказать о возможном механизме выбора ее дизайна. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Он пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне региона, а образовательные учреждения уже будут это фиксировать. В свою очередь Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например к цвету волос.

Горячева считает, что предложение министерства потребует внесения изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» и может негативно сказаться на бюджете тех семей, чьи дети учатся в школах, в которых отсутствуют требования к одежде обучающихся. Депутат приводит данные, согласно которым в среднем на полный комплект всего необходимого для ученика родители тратят почти 14 тыс. рублей.