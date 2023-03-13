В России выявили 10 268 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 268, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 985 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 433 361 и 396 620 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 476 против 11 218 днем ранее, до 21 779 606.