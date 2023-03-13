Газовый хаб начнет функционировать в Турции в течение года — источник в Минэнерго

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект газового хаба в Турции будет реализован в течение года, в настоящее время идет работа по урегулированию юридической составляющей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в министерстве энергетики и природных ресурсов республики.

«Да, действительно, согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года. Сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей проекта. Точно сказать, когда они будут полностью завершены, пока трудно», — отметил собеседник агентства.