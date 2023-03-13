Губернатор острова Бали попросил прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии
13:05 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор популярного среди туристов индонезийского острова Бали Ваян Костер попросил власти Индонезии прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии. Об этом сообщила в понедельник газета «Джакарта пост» со ссылкой на политика.
Причиной такой просьбы стали сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов, пишет издание.
«Я написал письмо в министерства [иностранных дел и юстиции], попросив отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии», — заявил Костер.
Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов. В частности, они якобы злоупотребляют своим статусом туристов для поиска заработка на острове.
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