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В Москве выявили 1 699 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 699 против 2 015 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 446 503 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида за сутки возросло на 6, как и днем ранее, — до 48 334. Количество выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 1 457 — до 3 248 947.

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