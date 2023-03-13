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НОВОСТИ

Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть — Песков

14:12 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.

«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», — сказал Песков в беседе с журналистами в понедельник.

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