Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть — Песков
14:12 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.
«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии», — сказал Песков в беседе с журналистами в понедельник.
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