Польские военные за выходные вытеснили в Белоруссию 12 беженцев — погранкомитет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские военнослужащие за выходные вытеснили в Белоруссию через калитку для животных 12 беженцев. Об этом в понедельник сообщил Госпогранкомитет республики.

«Два факта вытеснения беженцев зафиксированы на границе с Польшей, — говорится в сообщении. — В субботу, 11 марта, польские военнослужащие доставили девятерых иностранцев к заграждению на границе с Беларусью, а затем вытеснили через калитку для животных под угрозой применения физической силы. Днем позже еще трое беженцев аналогичным способом были выброшены за забор демократической Польши».

В погранкомитете добавили, что «согласно отчетам волонтеров, в польском приграничье без вести пропало более 200 иностранцев, а количество трагических случаев продолжает расти».

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года по январь 2023 года в непосредственной близости от границы были обнаружены свыше 20 тел погибших беженцев, большая часть из них — у польской границы.