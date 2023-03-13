Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России в июне примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

«Сборная России примет участие в турнире CAFA», — говорится в сообщении.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF).