0
0
155
НОВОСТИ

Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

15:12 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России в июне примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

«Сборная России примет участие в турнире CAFA», — говорится в сообщении.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 13.03.2023
Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским — WSJ
0
55
16:00 13.03.2023
В 2022 году впервые в РФ не допущено ни одного побега из колоний и СИЗО — глава ФСИН
0
72
15:34 13.03.2023
Собянин: Реконструкция Дмитровского путепровода сделает передвижение по городу удобнее для 420 тыс. жителей
0
120
15:32 13.03.2023
Цели РФ на Украине сейчас можно достичь только военным путем — Песков
0
122
15:00 13.03.2023
В Думу внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
0
177
14:41 13.03.2023
В Москве 15 марта обсудят применение технологий информационного моделирования в строительстве обсудят
0
186
14:32 13.03.2023
Польские военные за выходные вытеснили в Белоруссию 12 беженцев — погранкомитет
0
228
14:30 13.03.2023
В Москве 14 марта представят финальную экспозицию выставки "Навигатор реновации"
0
201
14:12 13.03.2023
Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть — Песков
0
267
14:00 13.03.2023
Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей — МО РФ
0
246

Возврат к списку