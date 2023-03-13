В Думу внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
15:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.
Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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