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В Думу внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

15:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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