В 2022 году впервые в РФ не допущено ни одного побега из колоний и СИЗО — глава ФСИН
16:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Впервые в современной истории в 2022 году не допущено ни одного побега заключенных исправительных колоний и СИЗО. Об этом директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил на расширенной коллегии ФСИН по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.
«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», — отметил Аркадий Гостев, чьи слова привели в пресс-службе ФСИН.
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