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НОВОСТИ

Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским — WSJ

16:12 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее данным, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого поговорить с Зеленским.

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