В США трехлетняя девочка застрелила четырехлетнюю сестру
16:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехлетняя девочка случайным выстрелом смертельно ранила четырехлетнюю сестру в американском Остине (штат Техас). Об этом со ссылкой на заявление шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса в понедельник сообщил телеканал «Фокс ньюс».
В момент трагедии сестры находились у себя дома вместе с членами семьи. «В какой-то момент девочки остались в спальне одни, потому что один из родителей решил, что одна сестра присмотрит за другой. Трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила один раз, ранив свою сестру», — приводит телеканал заявление Гонсалеса.
Исследовательская организация Gun Violence Archive («Ган вайэленс аркайв») в марте сообщила, что за первые два месяца 2023 года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тысячи человек, пострадали 964 ребенка. Как отметил телеканал Си-эн-эн, это рекордные показатели в истории страны.
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