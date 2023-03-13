В России создано 367 исправительных центров на 40 тыс. осужденных на принудительные работы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России создала более 300 исправительных центров для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщил в понедельник директор ФСИН России Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 год.

«Продолжается работа по расширению сети исправительных центров для отбывания наказания осужденных на принудительные работы. На 1 января текущего года число созданных исправительных центров достигло 367 с возможностью размещения в них более 40 тысяч осужденных», — привели его слова в пресс-службе ФСИН.