В России создано 367 исправительных центров на 40 тыс. осужденных на принудительные работы
17:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России создала более 300 исправительных центров для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщил в понедельник директор ФСИН России Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 год.
«Продолжается работа по расширению сети исправительных центров для отбывания наказания осужденных на принудительные работы. На 1 января текущего года число созданных исправительных центров достигло 367 с возможностью размещения в них более 40 тысяч осужденных», — привели его слова в пресс-службе ФСИН.
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