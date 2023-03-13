Порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию 2023 года

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию текущего года, сообщил замглавы Росморречфлота Константин Анисимов в рамках круглого стола «О состоянии инфраструктуры морских и речных портов, приоритетном развитии внутренних водных путей Российской Федерации» в Совете Федерации.

«По грузовому сообщению эти два порта [Мариуполь и Бердянск] будут задействованы, уже были задействованы в прошлую навигацию, в эту навигацию будут также задействованы», — сказал он.