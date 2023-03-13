Наличие счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к гостайне — поправки

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесла в нижнюю палату проект поправок в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», уточняющих в том числе нормы о допуске к гостайне. Об этом журналистам в понедельник сообщил соавтор инициативы, глава комитета Василий Пискарев.

«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», — сказал Пискарев.

Согласно поправкам, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами РФ, недвижимости за рубежом, в случае использования иностранных финансовых инструментов.