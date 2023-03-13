Пожарных в новых регионах РФ будут набирать без ограничений по возрасту
18:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ГПС) на территории новых регионов России будут набирать без ограничений по возрасту. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ.
«При поступлении граждан Российской Федерации на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: предельный возраст поступления на службу <…> для таких граждан не устанавливается», — говорится в документе.
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