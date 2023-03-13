ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине — Bloomberg
19:20 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз пока не знает, какие объемы снарядов из его запасов доступны для передачи Украине. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники агентство Блумберг.
Отмечается, что также неизвестно, будет ли достаточно имеющихся сейчас в наличии боеприпасов для отправки на Украину. По данным агентства, ЕС на следующей неделе рассчитывает подписать совместный план закупок патронов для Украины, однако в настоящий момент решение вопроса о предоставлении Киеву 155-миллиметровых снарядов зашло в тупик.
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