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НОВОСТИ

РФ не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней — Вершинин

20:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил в понедельник журналистам по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал он.

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