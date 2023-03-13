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Монахи Киево-Печерской лавры не выполнят предписание покинуть ее — настоятель

21:20 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не выполнят предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении Министерства культуры Украины. Об этом сообщил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, видеозапись которого была размещена в понедельник на странице Лавры на портале YouTube («Ютуб»).

«Мы не намерены выселяться и не будем», — сказал митрополит Павел. «Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы <…> граждане своей страны, мы люди, которые тут (в монастыре лавры — ТАСС) живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — заявил он. Настоятель также добавил, что монахам поступают угрозы расправы.

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