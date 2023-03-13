ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
22:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительные сложности в боях за город Артемовск (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов. Об этом написала в понедельник американская газета «Уолл-стрит джорнэл».
Как указывает издание, украинские подразделения «несут тяжелые потери» главным образом из-за того, что маршруты, по которым ранее осуществлялись подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, «больше недоступны», а альтернативные пути, пролегающие по проселочным дорогам, «непроходимы для колесного транспорта».
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