0
0
98
НОВОСТИ

ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ

22:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительные сложности в боях за город Артемовск (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов. Об этом написала в понедельник американская газета «Уолл-стрит джорнэл».

Как указывает издание, украинские подразделения «несут тяжелые потери» главным образом из-за того, что маршруты, по которым ранее осуществлялись подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, «больше недоступны», а альтернативные пути, пролегающие по проселочным дорогам, «непроходимы для колесного транспорта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 13.03.2023
Подрыв Nord Stream мог быть операцией сил США - Джеффри Сакс
0
15
21:20 13.03.2023
Монахи Киево-Печерской лавры не выполнят предписание покинуть ее — настоятель
0
161
20:40 13.03.2023
В этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам — Картаполов
0
201
20:00 13.03.2023
РФ не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней — Вершинин
0
240
19:20 13.03.2023
ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине — Bloomberg
0
264
18:40 13.03.2023
США готовы потратить на закупку боеприпасов в новом финансовом году $30,6 млрд — Пентагон
0
315
18:26 13.03.2023
Сергей Собянин: В проекте "Бизнес уикенд" за четыре года прошли обучение более 180 тыс. москвичей
0
306
18:00 13.03.2023
Пожарных в новых регионах РФ будут набирать без ограничений по возрасту
0
331
17:32 13.03.2023
Наличие счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к гостайне — поправки
0
461
17:12 13.03.2023
Порты Мариуполя и Бердянска будут задействованы в грузовом сообщении в навигацию 2023 года
0
400

Возврат к списку