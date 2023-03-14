Подрыв Nord Stream мог быть операцией сил США - Джеффри Сакс

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракты на «Северных потоках» (Nord Stream) могли быть операцией американских сил, так как руководству США трубопроводы «были совсем не по нраву в течение многих лет», полагает американский экономист Джеффри Сакс.

«Я выступал на заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что необходимо организовать независимое расследование во главе с ООН в отношении подрыва „Северных потоков“. Это [теракт] не было техническим нарушением, это было намеренным подрывом. Моя точка зрения заключается в том, что, вероятнее всего, это была операция американских сил, потому что американскому руководству эти трубопроводы были совсем не по нраву в течение многих лет», — сказал он в понедельник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Сакс вспомнил слова президента США Джо Байдена о том, что в случае начала Россией боевых действий на Украине «больше не будет „Северного потока — 2“, с ним будет покончено». «Он сказал, что есть способ, как это сделать. После подрыва руководство США выразило удивление. [Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд сказала, что на самом деле администрация США воодушевлена этим подрывом. Вряд ли так бы говорили в отношении акта международного терроризма, если только не принимать во внимание, что США ненавидели „Северный поток“, — подчеркнул он.

Экономист упомянул и расследование американского журналиста Сеймура Херша, отметив, что оно сейчас «самое достоверное». При этом не нужно полагаться на какое-то одно заявление, надо проводить расследование, призвал Сакс.

Он обратил внимание, что США отрицают даже саму идею организовать расследование, а Швеция, которая знает многое об этом деле, отказывается общаться. «Они, может быть, уже и зачистили место преступления. Они отказываются говорить о том, что нашли на дне моря. США должны провести расследование вместе с ООН, — добавил Сакс. — Немецкое правительство также отказывается объяснять что-либо членам Бундестага. Ни шведы, ни датчане, ни немцы, ни американцы не хотят общаться на эту тему».