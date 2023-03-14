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НОВОСТИ

РФ распространила в СБ ООН переписку по «Северным потокам»

09:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил во вторник в соцсети первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на „Северных потоках“ мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — указал он.

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — добавил Полянский.

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