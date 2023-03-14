Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд банков кубинской столицы начали прием карт платежной системы «Мир», передает в понедельник корр. ТАСС.

На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.