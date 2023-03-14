Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
09:05 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд банков кубинской столицы начали прием карт платежной системы «Мир», передает в понедельник корр. ТАСС.
На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.
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