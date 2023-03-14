В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к введению санкций против РФ
09:20 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы — Агентства безопасности и информации — Александар Вулин, в понедельник потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, заявившего о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России.
«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. <…> Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов, — говорится в заявлении движения. — Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров в его борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики нашей Сербии. Движение социалистов, основателем которого является Александар Вулин, [выступает] против введения санкций против Российской Федерации».
Ранее глава сербского экономического ведомства Баста заявил, что Сербия «уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России», призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с заявлением министра подчеркнула, что «с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», а «Россия в отличие от США всегда уважала Сербию и ее народ».
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