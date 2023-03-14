Потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях Киева наступать — WP

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Качество Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов, это вызывает сомнения в возможностях Киева провести наступательную операцию. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете «Вашингтон пост».

«Качество Вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом над Россией, упало из-за понесенных за год потерь, вследствие которых на поле боя больше нет наиболее опытных военных. В связи с этим некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления», — говорится в материале.

В статье отмечается, что «приток неопытных призывников для восполнения потерь изменил характеристики украинских сил, которые также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и минометные мины». Киев, в частности, потерял «много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку».