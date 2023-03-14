Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
10:05 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активизация работы украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) фиксируется российскими военными на сватовско-кременском участке фронта. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника. Диверсионные группы вооруженных формирований Украины работают в течение суток по 5-8 человек», — сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.
Марочко отметил, что украинские ДРГ активно используют беспилотники, а также — в большинстве случаев — спутниковые средства связи.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска минируют берег вдоль реки Северский Донец под Кременной.
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