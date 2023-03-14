Военные построили огромное число фортификационных сооружений в Херсонской области — Сальдо

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные построили большое количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они обеспечивают безопасность региона, рассказал в интервью ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал Сальдо.