Орфографическая комиссия РАН: практика написания слова «Холокост» с заглавной буквы должна быть учтена

11:04 Источник: НГ-Online

Практика написания слова «Холокост» с заглавной буквы должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка Российской академии наук (РАН), сообщил "Независимой газете" руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Савин.



Такой вывод содержится в официальном письме председателя Орфографической комиссии РАН, член-корреспондента РАН Алексея Шмелева, которое накануне поступило в Российский еврейский конгресс (РЕК). Письмо стало ответом на обращение РЕК с просьбой закрепить в словарях русского языка написание слова «Холокост» с большой буквы. «Слово Холокост вошло в русский язык относительно недавно, — пишет Алексей Шмелев. — Раньше использовались (хотя не очень широко) такие наименования как Катастрофа и Шоа, и оба писались с заглавной буквы. <...> Но слово Катастрофа имеет тот недостаток, что принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие, а слово Шоа не вполне соответствует нормам русской фонетики. Поэтому именно слово Холокост сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением. Но, как часто бывает с новыми языковыми единицами, некоторые нормы, связанные с его функционированием (в частности, орфографические), не вполне устоялись. Впрочем, можно заметить, что в официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН».