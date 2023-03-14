Орфографическая комиссия РАН: практика написания слова «Холокост» с заглавной буквы должна быть учтена
11:04 14.03.2023 Источник: НГ-Online
Такой вывод содержится в официальном письме председателя Орфографической комиссии РАН, член-корреспондента РАН Алексея Шмелева, которое накануне поступило в Российский еврейский конгресс (РЕК). Письмо стало ответом на обращение РЕК с просьбой закрепить в словарях русского языка написание слова «Холокост» с большой буквы. «Слово Холокост вошло в русский язык относительно недавно, — пишет Алексей Шмелев. — Раньше использовались (хотя не очень широко) такие наименования как Катастрофа и Шоа, и оба писались с заглавной буквы. <...> Но слово Катастрофа имеет тот недостаток, что принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие, а слово Шоа не вполне соответствует нормам русской фонетики. Поэтому именно слово Холокост сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением. Но, как часто бывает с новыми языковыми единицами, некоторые нормы, связанные с его функционированием (в частности, орфографические), не вполне устоялись. Впрочем, можно заметить, что в официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН».
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