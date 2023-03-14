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НОВОСТИ

Малоимущим предлагают отменить НДФЛ при продаже жилья

11:32 14.03.2023 Источник: Известия

Малоимущие семьи, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью маткапитала, хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья. Инициативу в правительство, Совет Федерации и Минфин направили риелторы, ее поддерживают в Госдуме и «Народном фронте». Сейчас НДФЛ необходимо уплачивать, если жилплощадь продается раньше чем через пять лет после покупки.

Эксперты оценили предложение как важное, но оно потребует проработки, поскольку способно усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к увеличению случаев незаконного обналичивания материнского капитала.  Известия

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