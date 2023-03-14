Малоимущим предлагают отменить НДФЛ при продаже жилья
11:32 14.03.2023 Источник: Известия
Эксперты оценили предложение как важное, но оно потребует проработки, поскольку способно усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к увеличению случаев незаконного обналичивания материнского капитала. Известия
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