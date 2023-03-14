РФ будет добиваться абсолютной ясности обстоятельств подрыва «Северных потоков» — Грушко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена добиваться абсолютной ясности всех обстоятельств диверсии на «Северных потоках». Об этом во вторник заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Никакого прогресса [в расследовании подрывов „Северных потоков“] нет. Вы знаете, что мы будем продолжать настаивать на расследовании с нашим участием, — сказал он. — Более того, РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность. Мы будем добиваться абсолютной ясности».