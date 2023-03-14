В Одесской области произошли взрывы — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли во вторник днем в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна».

Ранее оно информировало о работе системы противовоздушной обороны в регионе, однако позже сообщило о новых взрывах и возможных повреждениях.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.