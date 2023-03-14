В Одесской области произошли взрывы — СМИ
12:32 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы произошли во вторник днем в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна».
Ранее оно информировало о работе системы противовоздушной обороны в регионе, однако позже сообщило о новых взрывах и возможных повреждениях.
В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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