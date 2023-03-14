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На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал — оператор

13:05 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдает РФ с сопредельной территории в последнее время. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин во вторник.

По его словам, в настоящий момент в РФ создается программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на спутник.

«К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, многие СМИ из сообщений знают, что есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить», — сказал Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса — 2023.

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