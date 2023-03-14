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НОВОСТИ

РФ ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям — Песков

13:20 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва высоко ценит позицию Белграда, который до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления, и рассчитывает на дальнейшее партнерское решение сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, какое беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию — особо. И мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами», — сказал он в ответ на вопрос, какой будет позиция Москвы в случае присоединения Белграда к санкциям.

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