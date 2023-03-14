МИД Украины из-за нехватки кадров впервые объявил открытый набор желающих стать послом

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины из-за дефицита кадров открыл на своем сайте специальный раздел для приема заявок от желающих стать послом. Как сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, всего предстоит закрыть 21 вакансию.

«Мы идем на беспрецедентный шаг — создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе „Вакансии“, — написал Кулеба во вторник в соцсети.

Он добавил, что отбор желающих будет жестким, однако отметил, что впервые в истории украинской дипломатии послами смогут стать люди «не из системы». «При условии равных профессиональных показателей я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому что дипломатия была много десятилетий несправедлива в вопросах карьерного роста женщин», — отметил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, ведомство пошло на этот шаг из-за нехватки квалифицированных кадров. Вакансии открыты на должности послов в 21 стране Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, однако больше шансов, уточнил министр, будет у претендентов на должности глав диппредставительств в Африке.