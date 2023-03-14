Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян
14:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения потерпела неудачу во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за пятой колонны в вооруженных силах. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.
«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время», — отметил он.
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