0
0
188
НОВОСТИ

Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян

14:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения потерпела неудачу во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за пятой колонны в вооруженных силах. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.03.2023
В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
0
50
15:00 14.03.2023
Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
0
84
14:32 14.03.2023
Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ
0
146
14:12 14.03.2023
Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
0
184
13:59 14.03.2023
Сергей Собянин: В ходе программы реновации в новые квартиры переедут более 5 000 жителей Даниловского района
0
173
13:32 14.03.2023
МИД Украины из-за нехватки кадров впервые объявил открытый набор желающих стать послом
0
210
13:20 14.03.2023
РФ ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям — Песков
0
217
13:17 14.03.2023
В Москве 17 марта пройдет семинар по вопросам особенностей строительства
0
202
13:05 14.03.2023
На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал — оператор
0
264
13:00 14.03.2023
Федерация шахмат России прекрасно простилась с Европой благодаря победе Сараны — Филатов
0
252

Возврат к списку