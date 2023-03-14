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НОВОСТИ

В Москве 17 марта пройдет семинар по вопросам особенностей строительства

13:17 14.03.2023

Специальный семинар «Работа над ошибками» для застройщиков, посвященный особенностям строительства в Москве, состоится 17 марта на площадке ГБУ «Мосстройинформ». В событии будут участвовать представители столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Объединения административно-технических инспекций Москвы и Московского метрополитена.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, будут обсуждаться вопросы получения порубочного билета, разрешения на пересадку деревьев и кустарников, оформления ордера на проведение земляных работ, установки временных ограждений, а также согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части. Тема семинара - «Процедуры, связанные с особенностями осуществления строительства в Москве».

«Обучающие семинары для застройщиков проводятся на регулярной основе в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина по снижению административных барьеров, обеспечению прозрачности получения услуг в строительстве», - отмечает Лёвкин.

Семинар организован столичным департаментом градостроительной политики Москвы при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы.

Встреча состоится в 15:00 в очном формате в ГБУ «Мосстройинформ» по адресу 2-я Брестская улица, д. 6, записаться на участие в собрании можно на портале «СтроимПросто».

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