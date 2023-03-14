Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к информации о возможности рассмотрения в этом суде двух дел против РФ по ситуации на Украине.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — сказал Песков.