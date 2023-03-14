В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практика национализации имущества граждан Украины, которая применяется в Крыму, должна быть применена и в новых регионах РФ. Такое мнение высказал во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Там другого пути просто нет. Собственники могли побросать [имущество] и сбежать на Украину, особенно, если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос о необходимости национализации в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.