В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
15:12 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практика национализации имущества граждан Украины, которая применяется в Крыму, должна быть применена и в новых регионах РФ. Такое мнение высказал во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
«Там другого пути просто нет. Собственники могли побросать [имущество] и сбежать на Украину, особенно, если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос о необходимости национализации в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
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