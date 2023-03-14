Собиравшиеся убить главу Приднестровья готовили аналогичный теракт против делегации ОБСЕ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заминированный автомобиль, с помощью которого злоумышленники собирались совершить убийство лидера Приднестровья Вадима Красносельского, изначально предназначался для теракта в отношении делегации ОБСЕ. Об этом рассказал на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.

«Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский», — сказал он.