0
0
125
НОВОСТИ

Быть русским — значит бороться за правду, заявил Стивен Сигал

16:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал рассказал, что для него значит быть русским.

«Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду», — сказал он во вторник журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 14.03.2023
Экономический суверенитет РФ в 2022 году вырос кратно — Путин
0
18
16:32 14.03.2023
В Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти — Пашинян
0
81
16:12 14.03.2023
В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора
0
117
15:50 14.03.2023
Сергей Собянин: В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество"
0
148
15:32 14.03.2023
Собиравшиеся убить главу Приднестровья готовили аналогичный теракт против делегации ОБСЕ
0
164
15:12 14.03.2023
В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
0
189
15:00 14.03.2023
Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
0
219
14:32 14.03.2023
Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ
0
290
14:12 14.03.2023
Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
0
342
14:00 14.03.2023
Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян
0
311

Возврат к списку