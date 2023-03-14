Быть русским — значит бороться за правду, заявил Стивен Сигал

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал рассказал, что для него значит быть русским.

«Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду», — сказал он во вторник журналистам.