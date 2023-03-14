Экономический суверенитет РФ в 2022 году вырос кратно — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — подчеркнул он.