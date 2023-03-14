0
0
0
НОВОСТИ

Экономический суверенитет РФ в 2022 году вырос кратно — Путин

17:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 14.03.2023
В Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти — Пашинян
0
81
16:12 14.03.2023
В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора
0
117
16:00 14.03.2023
Быть русским — значит бороться за правду, заявил Стивен Сигал
0
133
15:50 14.03.2023
Сергей Собянин: В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество"
0
148
15:32 14.03.2023
Собиравшиеся убить главу Приднестровья готовили аналогичный теракт против делегации ОБСЕ
0
164
15:12 14.03.2023
В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
0
189
15:00 14.03.2023
Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
0
219
14:32 14.03.2023
Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ
0
290
14:12 14.03.2023
Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
0
342
14:00 14.03.2023
Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян
0
311

Возврат к списку