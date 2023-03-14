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НОВОСТИ

Путин считает, что реальное снижение ВВП Украины больше официальных 40%

17:12 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году, скорее всего, в реальности снизился гораздо больше, чем на официально заявленные 40%, считает президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%. Это официальные данные. На самом деле думаю, что больше», — отметил он в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода во вторник.

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