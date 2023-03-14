Путин предложил вывести объекты ФСИН из центров дальневосточных городов

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах вывести объекты ФСИН и Минобороны из центров дальневосточных городов, чтобы построить на их месте жилье, социальные объекты и парки.

«Есть специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН и других федеральных ведомств», — констатировал Путин, открывая во вторник совещание о реализации программ развития дальневосточных городов.

«Есть предложение о выводе подобных объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее», — перечислил он.