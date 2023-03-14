19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинговое агентство Moody's («Мудис») понизило до негативного прогноз по банковской системе США после банкротства банков Silicon Valley Bank (SVB, «Силикон вэлли бэнк») и Signature Bank («Сигначур бэнк»). Об этом во вторник сообщил телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на заявление агентства.

«Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить стремительное ухудшение в операционной среде после изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и краха SVB и SNY», — цитирует телеканал релиз Moody`s.