WADA хочет получить доступ к телефонам и компьютерам спортсменов

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во время расследования допинговых дел хотело бы обладать правом доступа к персональным данным спортсменов на их электронных носителях, включая телефоны и ноутбуки. Об этом во вторник заявил президент WADA Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

«Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов и получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили на это право. Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определенные юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам».