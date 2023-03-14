WADA хочет получить доступ к телефонам и компьютерам спортсменов
20:15 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов и получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили на это право. Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определенные юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам».
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