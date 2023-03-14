Никакие любители не смогли бы подорвать "Северные потоки" - Путин
20:30 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут" — сказал глава государства.
Владимир Путин считает полной чушью суждения о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, не связанными с официальным Киевом.
«Я уверен, что это полная чушь», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант.
Как отметил Путин, «взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями».
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