Никакие любители не смогли бы подорвать "Северные потоки" - Путин

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был совершен на государственном уровне, его не могли совершить никакие любители, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут" — сказал глава государства.

Владимир Путин считает полной чушью суждения о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, не связанными с официальным Киевом.

«Я уверен, что это полная чушь», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант.

Как отметил Путин, «взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями».