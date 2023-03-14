В Москву прибыл президент Сирии Башар Асад
21:15 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Башар Асад сегодня вечером прибыл в Москву с официальным визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на встрече в среду рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в этой республике, сообщает пресс-служба Кремля.
НОВОСТИ
- 20:50 14.03.2023
- Американский дрон был задет пилотом Су-27 и был утерян - Европейское командование ВС США
- 20:30 14.03.2023
- Никакие любители не смогли бы подорвать "Северные потоки" - Путин
- 20:25 14.03.2023
- Под "Северным потоком", возможно, обнаружена еще одна бомба
- 20:15 14.03.2023
- WADA хочет получить доступ к телефонам и компьютерам спортсменов
- 19:35 14.03.2023
- Moody's понизило прогноз по банковской системе США
- 18:30 14.03.2023
- Путин предложил вывести объекты ФСИН из центров дальневосточных городов
- 17:52 14.03.2023
- Мэр Собянин: За 10 лет в столице проведен сложнейший ремонт 10 мостов через Москву-реку
- 17:40 14.03.2023
- В районе Артемовска находятся десять батальонных тактических групп ВСУ — советник Пушилина
- 17:30 14.03.2023
- Премиальная карта СберПервого признана самой выгодной в своем сегменте
- 17:12 14.03.2023
- Путин считает, что реальное снижение ВВП Украины больше официальных 40%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать