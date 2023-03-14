В Москву прибыл президент Сирии Башар Асад

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад во вторник прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщается в телеграм-канале канцелярии сирийского лидера.

«Президент Башар Асад сегодня вечером прибыл в Москву с официальным визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на встрече в среду рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в этой республике, сообщает пресс-служба Кремля.