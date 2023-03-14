Посол России в США будет вызван в Госдепартамент в связи с инцидентом с БПЛА

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США вызывает посла России Анатолия Антонова в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоких уровнях, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника. Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, где направим соответствующий сигнал. В Москве посол Лиз Трейси передала этот сигнал МИД России», — сказал он.

По словам Прайса, Антонов будет вызван в американское дипведомство во второй половине дня по местному времени.